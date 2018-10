Houden scholieren over 10 jaar nog een studieboek vast? In Dedemsvaart hebben ze het antwoord

Groot wielereve­ne­ment in Deventer kan alleen slagen met steun uit stad

9:52 Deventer is toe aan een groot jaarlijks terugkerend sportevenement. Daar is iedereen het over eens. Of het een WK ploegentijdrit voor sponsorteams moet zijn? Daar zijn de meningen over verdeeld. Het kan alleen slagen als het ingebed wordt in een groter geheel en als het omarmd wordt door de Deventenaren. Wielrenclub De Zwaluwen is in ieder geval enthousiast: ,,Wij hebben de vrijwilligers.''