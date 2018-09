Houden scholieren over 10 jaar nog een studieboek vast? In Dedemsvaart weten ze het antwoord

Sfeerteam ADHD zet Deventer in vuur en vlam uit liefde voor de stad

10:29 Even stonden de Welle en de Wilhelminabrug in vuur en vlam. Het Sfeerteam ADHD van Go Ahead Eagles voerde zaterdagavond een goed gecoördineerde bliksemactie uit om de liefde voor de jarige stad Deventer niet onder stoelen of banken te steken.