Hoveniersbusje in Deventer vat al rijdend vlam

Zoektocht naar vermiste Ercan uit Apeldoorn nog altijd volop bezig in Deventer woning: ‘Het is druk hier’

Het sporenonderzoek naar de vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn is volop bezig. Al dagenlang is een huis in de Zevenbergenstraat in Deventer hermetisch afgesloten voor de buitenwereld. Voor omwonenden is het een raadsel wat er in de woning gebeurd. De politie doet nog geen mededelingen.

19 december