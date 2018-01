Huilend bruidspaar en borstvoeding: het verhaal achter twee bijzondere trouwfoto's

Tussen de 1.600 inzendingen voor de jaarlijkse Bruidsfoto & Film Award zit een zwart/wit plaat van een huilend echtpaar op de begraafplaats van Terwolde. De foto is genomineerd voor de finaleronde. Het beeld van verdriet op 'de mooiste dag van je leven' roept vragen op. Evenals de plaat van de bruid uit Westervoort die borstvoeding geeft in het feestgedruis.

Over de plaat tussen de zerken: ,,De vader van de bruidegom was lange tijd voor de bruiloftsdatum overleden, maar toch voelde het als gemis dat hij er niet bij was. Daarom wilde het paar op de dag van het huwelijk bloemen op het graf leggen om hem er toch bij te betrekken", verduidelijkt fotografe Renske Kleverwal (28).

Telelens

,,Ik heb de foto op nadrukkelijk verzoek van het paar gemaakt. Ik gunde ze wel hun privacy in dat moment, dus ik ben met een telelens een heel stuk verderop op de begraafplaats gaan liggen. En toen de bruidegom ineens volschoot en de bruid haar arm om hem heensloeg om hem te troosten heb ik deze foto gemaakt. Zo werd het een dag met een lach en een traan."

Kleverwal, die zeven jaar werkt als professioneel fotograaf, in Voorst, Deventer, Apeldoorn en Zutphen, heeft in de 60 huwelijken die ze fotografeerde twee keer meegemaakt dat ze op een trouwdag ook een foto moest maken op een begraafplaats. ,,Veel mensen steken wel een kaarsje aan ter nagedachtenis van een overledene, maar dat gebeurt dan in de kerk".

Borstvoeding

Gerjanne Immeker (36) uit Wezep fotografeerde Eva-Joy Jolink-Palaster mét kind tijdens haar huwelijk in september vorig jaar. ,,Ik heb een documentaire-manier van fotograferen, dat betekent dat ik een bruiloft vastleg zoals het is. Ik regisseer niets, maar ik focus mij de hele dag op mooie momenten en emoties. Ik wil heel graag een mooi en compleet verhaal vertellen met mijn foto's."

,,Ik hou niet van geposeerde beelden, ik wil heel graag pure emoties en liefde tussen mensen vastleggen. In het geval van deze foto was het zo dat ik zag dat ze haar zoontje aan het voeden was en dat ik daar een mooi beeld van wilde maken. Ik heb een hele serie foto's geschoten van dit moment, maar deze sprong er voor mij uit omdat de moeder zelf ook dorst had terwijl ze haar zoontje aan het voeden was", zegt Immeker, die elf jaar actief als fotografe.

Moeder

Moeder Eva-Joy (28) is blij met de foto: ,,Dit beeld betekent veel voor mij. Nog los van het huwelijk. Ik voed hier Armin, met 2,5 jaar onze jongste. Hij is ons derde en laatste kind en daarmee is dit ook het afscheid van borstvoeding. " Ze wil het geen pleidooi voor borstvoeding noemen, maar vindt het wel jammer dat de foto ook online zoveel verschillende reacties oplevert. ,,Er zijn mensen die het vies vinden dat je dat in het openbaar doet. En dat is jammer, want het is toch het natuurlijkste dat er is".