Huilend in bed om overlast op Beestenmarkt

Dolblij en opgelucht waren veel bewoners van de Beestenmarkt in Deventer toen de gemeente meer toezichthouders en politie beloofde om de overlast op het plein in te dammen. Twee maanden later is er van die positieve instelling weinig meer over. ,,Het is een schijnoplossing. Het werkt niet. De herrie, het dealen en de rotzooi zijn weer helemaal terug.”

Het huilen staat sommige bewoners van de 1e Pauwenlandstraat, de straat pal aan het plein, nader dan het lachen. Bij één bewoonster is dat zelfs letterlijk aan de orde. ,,Ik lag laatst huilend in bed omdat ik al vijf nachten niet kon slapen van de herrie.” Ze wil, net als alle andere klagers, niet met haar naam in de media. Bang voor stenen door de ruit. ,,We hebben een prachtig huis, maar we hebben ook al een paar keer overwogen om te verhuizen.”

Prostitutie

Het is een bekend probleem op het plein aan de noordkant van het spoor: rondhangende jongeren die blowen, drugs dealen, ruzie en herrie maken en bergen rotzooi achterlaten. Eén bewoner zag zelfs een prostituee haar werk in een auto op het plein doen. De kiosk die tot de nachtelijke uren onder meer snacks en telefoonkaarten verkoopt, is na overleg met de gemeente gestopt met de verkoop van lachgas. Maar daarmee is het gebruik ervan op de Beestenmarkt niet voorbij, weet ook Kenan van 't Pleintje. ,,Ze lopen tegenwoordig met hele tanks aan lachgas rond.”

Volgens Kenan is er best vaak politie. ,,Maar die jongens weten precies wanneer ze komen en wanneer ze dus. Ze moeten hier gewoon dag en nacht betaald parkeren invoeren. Dan is het probleem zo voorbij.”

In mei kondigde de gemeente Deventer aan dat ze ‘vliegende toezichthouders’ in ging zetten om snel in actie te komen op plekken in de stad waar veel overlast is. Daar kwam in september de belofte aan de Beestenmarktbewoners bij dat er op het plein meer politie zou gaan surveilleren. 's Avonds na 22.00 uur zouden er bovendien ook doordeweeks toezichthouders komen. Normaal werken toezichthouders doordeweeks niet op die tijdstippen.

Geen capaciteit

,,Ik zie ze niet meer", zegt een andere bewoner die ook anoniem wil blijven. ,,Vlak nadat die toezegging werd gedaan, was het inderdaad even heel druk met politie een stuk rustiger met de overlastgevers. Het blijft oorverdovend stil als ik bel. Dat was de afspraak: meteen bellen, dan komen ze. Niet dus. 'Geen capaciteit', zeggen ze dan.”

Een enkele bewoner haalt de schouders op over de overlast. Theo Sikkema verhuist binnenkort naar Gorssel, maar niet vanwege de overlast. ,,Ik ben een vaste slaper, dus ik merk er niet zo veel van. Als ze hier voor mijn deur staan te dealen, loop ik er naar toe en zeg ik er wat van. De meesten zijn dan wel snel vertrokken, een enkeling wordt boos. Maar het is een plein vlakbij het centrum van een stad. Dan kun je dit natuurlijk wel verwachten.”

Buurtapp

Sikkema stelt voor een buurtapp in het leven te roepen en dat ook met bordjes in de straat duidelijk te maken. ,,En dan heel duidelijk op straat foto's maken, dan worden ze wel nerveus.”

Volgens de gemeente is de inzet van politie en toezichthouders nog altijd even groot als beloofd. ,,Het is alleen niet zo dat we 24 uur per dag op dat ene plein kunnen surveilleren”, zegt een woordvoerder. ,,Maar als mensen de politie bellen, weten ze waar het over gaat. Het probleem lossen we niet zomaar op. Dit speelt in elke stad.”