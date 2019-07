Huis Vermeer uit Deventer vijfde in Terras Top 100: ook Ruurlo, Ermelo, Lelystad en Harderwijk scoren goed

Vliegveld Lelystad

Over het terras oordeelt Misset Horeca: ‘Voor het pand staan zo’n 60 stoelen en in de binnentuin ook. Het voorterras wordt gebruikt voor de borrel, die in de binnentuin voor diner. In beide gevallen maakt Huis Vermeer een duidelijke keuze voor kwaliteit boven kwantiteit. Want het terras kan veel meer stoelen herbergen, maar er wordt bewust gekozen voor een ruime opzet met zeer comfortabele stoelen. De mooie strakke parasols maken het geheel af’.

Uit deze regio zaten nog vier terrassen bij de beste 25: Avenarius in Ruurloo (10de), Het Wapen van Ermelo in Ermelo (14de), Flantuas in Lelystad (22ste) en De Graaf van Gelre in Harderwijk (23ste). De jury over Flantuas: ‘Voor het beste terras van Flevoland belanden we evenals in 2018 en 2017 bij het vliegveld van Lelystad. Flantuas scoort dit jaar zes plaatsen hoger zelfs dan in 2018 en mag zich daarmee Provinciewinnaar noemen. De ligging van het terras is mooi: in de voorjaarszon, kijkend over de landingsbaan. Er is altijd iets te zien.’