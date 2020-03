Huisartsen rond Deventer houden speciaal coronaspreekuur in quarantainepak in afgezonderde praktijken

De huisartsen rond Deventer en in Salland hebben hun afspraken met patiënten met op corona lijkende luchtwegklachten gebundeld op aparte locaties. Buiten kantooruren kunnen deze terecht in een tent die woensdag bij de huisartsenspoedpost naast het Deventer Ziekenhuis verrijst. De artsen verwachten dat aan eind van deze week het aantal mensen met corona toe zal nemen.

De samenwerkende huisartsen zijn gevestigd in het gebied waarin mensen voor spoedklachten in de weekeinden naar de huisartsenpost in Deventer moeten. Dat gebied strekt zich uit van Luttenberg tot aan Gorssel en van Holten tot aan Twello. ,,Alle artsen die elkaar normaal waarnemen bij afwezigheid, nemen in dit geval waar voor elkaar in het luchtklachtspreekuur’’, zegt Otto Quartero, voorzitter van de huisartsenvereniging Deventer en omstreken.

Aparte plek om mensen met luchtwegklachten te zien

Zo heeft de Diepenveense huisarts de afspraken gebundeld met die van Schalkhaar. En werkt Olst samen met Wesepe. In de stad Deventer zijn de krachten gebundeld tussen de huisartsen van het Noorderplein en de Singel.

,,Die artsen kennen elkaars praktijken goed. In die clusters hebben we één ‘vuile’ praktijk aangewezen. Daar komen de patiënten met klachten aan de luchtwegen. En dat spreekuur is bovendien ’s middags. Alles om te voorkomen dat mensen elkaar tegenkomen.”

Soms is dat best een uitdaging. Maar de artsen zijn vindingrijk. Zo zijn op het Noorderplein parkeerplekken gemaakt speciaal voor het luchtweg-spreekuur. ,,We hebben binnen geen veilige ruimte. Dus verzoeken we mensen in hun auto te wachten. We bellen ze als de arts klaar is, dan kunnen ze gelijk doorlopen.’’

De huisartsen nemen om en om waar voor elkaar, want de spreekuren zijn best pittig. Volledig in pak geven ze de consulten. ,,Dat zijn er nu tussen de drie en zes per middag per huisartsengroep, maar dat zal op gaan lopen’’, zegt Quartero. ,,We lopen twee weken achter de besmettingen aan. De komende twee à drie weken moeten we de borst natmaken.’’

Juist in eigen regio of buurt naar de dokter

De cabin-tent die woensdag verrijst, is voor patiënten die buiten kantooruren naar de huisarts willen en corona-gelijkende klachten hebben. ,,Het is dus niet aan de orde dat alle mensen met luchtwegklachten straks naar Deventer moeten komen. Tot nu toe behandelen we de mensen met deze klachten die naar de huisartsenpost komen ook al elders. Daarvoor is tot nu toe de huisartsenpraktijk op Brinkgreven, naast het Deventer Ziekenhuis, opengesteld. En nogmaals: blijf zo lang mogelijk thuis. Kom pas naar ons als je benauwd of uitgeput raakt.’’

Volledig scherm Hoe voorkom je dat mensen met eventueel corona andere mensen kruisen? Door speciale parkeerplekken te maken die fungeren als wachtkamer. Dat gebeurt op het Noorderplein in Deventer. © Martijn Ubels