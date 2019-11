Huishoudens in Schalkhaar al uren zonder stroom

Deventer Recycle Sint wil nog veel groter worden

9:07 Speelgoed dat in een hoek ligt te verstoffen een nieuwe kans geven: dat is het doel van de Recycle Sint die dit jaar voor de tweede keer Deventer aandoet. Samara Verharen verzamelt de tweedehands cadeautjes namens Sinterklaas en zorgt dat ze een nieuwe, blije kleine eigenaar krijgen. ,,En het is ook nog gunstig voor je portemonnee.”