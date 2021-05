Huizenprijzen in de regio schieten door het dak: ‘Mijn woning is 15 keer duurder geworden’

VIDEO Deventer Op Stelten mét publiek en optredens in (privé-) binnentui­nen: ‘Zo kan het’

18 mei Deventer op Stelten kan komende zomer een van de eerste grotere evenementen in het land zijn die doorgaan, mét publiek. De organisatie bereidt een festival voor dat coronaproof van opzet is. Publiek is welkom bij de optredens in de binnenstad, maar die zijn op minder gebruikelijke locaties dan gewend. Bovendien duurt het evenement niet zoals normaal gesproken een lang weekeinde, maar wordt het uitgesmeerd over elf dagen, om publiek zoveel mogelijk te spreiden.