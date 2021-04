‘Huizenruimer’ in Deventer weet niet wat te doen: iedereen wil zijn bijzondere vondst hebben

Kastelein vond enkele weken geleden bij het leeghalen van een woning een flinke stapel foto’s, storyboards en het filmscript van de wereldberoemde Hollywood-film Een brug te ver, die in 1976 voor een belangrijk deel in Deventer werd opgenomen. Sterren als Sean Connery en Robert Redford waren weken lang in Deventer in levende lijve te bewonderen en daarvan werden ook honderden foto’s gemaakt.

In de kringloopwinkel in Diepenveen ligt de tafel vol met foto's van de filmopnames.

Te koop zetten

Kastelein (53), die met zijn vrouw Nathalie (51) een kringloopwinkel in Diepenveen runt, wilde in eerste instantie de hele verzameling gewoon in de winkel leggen om die te verkopen. Twee jaar geleden deed hij al eens een soortgelijke vondst, maar daar had de gemeente volgens hem toen helemaal geen interesse in.

Maar dat bleek een misverstand: de gemeente heeft geen museumfunctie en de beelden zouden dan alleen maar in een kelder gaan liggen verstoffen. Beter zou het zijn om de spullen aan een museum of archiefdienst gegeven kunnen worden, zo zei een woordvoerder vorige week.

Dat zag Kastelein ook wel zitten. ,,Ik geef het liever aan iemand die het materiaal koestert dan dat ik er een paar centen aan verdien.” Dat heeft hij geweten. Hij kreeg de afgelopen dagen meer dan vijftig mails binnen van particulieren en instellingen die het materiaal graag van hem overnemen. Onder meer het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, het Beeldarchief Deventer, het Nederlands Filminstituut, het Luchtoorlog & Verzetsmuseum en het Vliegbasis Deelen Museum meldden zich via de mail in Diepenveen. ,,Tsja, voor wie moet je nu kiezen?”, verzucht Kastelein.

Productie-assistente

Reineke Kramer uit De Steeg (bij Dieren) zag het artikel in de Stentor over de vondst van Kastelein ook en was meteen op haar qui-vive. Ze kreeg in 1976 als medewerker van de VVV Arnhem de baan van productie-assistente van de film. Daarmee was ze de Nederlandse steun en toeverlaat van regisseur Richard Attenborough: ze zocht mee naar geschikte filmlocaties, maar regelde ook dagelijks een taxi om Sean Connery naar de filmset te brengen en zorgde dat Robert Redford tussendoor een potje kon tennissen in Velp.

Sean Connery in Deventer.

Ze waarschuwde haar kennis Patrick Jalhay uit Valkenburg. Jalhay is in het dagelijks leven ambtenaar bij de gemeente Maastricht, maar verwoed liefhebber en verzamelaar van alles wat te maken heeft met operatie Market Garden, een deel van de invasie van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog waar de film A Bridge too Far op gebaseerd was. Jalhay is er ook op gebrand de foto's en andere relikwieën aan zijn verzameling te kunnen toevoegen.

Digitaliseren

,,Ik tikte een jaar of zes geleden een Duitse helm op de kop die bij de film is gebruikt en zo ben ik begonnen’’, zegt de 56-jarige Jalhay. Nu is één kamer in zijn huis helemaal ingericht als museum over de film, maar alles is ook op Facebook te vinden. ,,Daarom zou die spullen bij mij goed tot zijn recht komen. Ik digitaliseer alles en zorg dat de hele wereld er van kan genieten.”

Dat was Kastelein zelf eigenlijk ook al van plan. ,,Als ik alles online zet, kan iedereen meekijken. Maar ik ga alle mails nog eens rustig lezen en dan een besluit nemen.”

