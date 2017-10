Hulpdiensten vinden gewonde bij kade IJssel in Deventer

De brandweer kreeg rond half vijf vanochtend een melding over een drenkeling binnen. Hierop is er gezocht in de omgeving van de jachthaven aan de Rembrandtkade in Deventer. Bij de zoektocht werd ook een speurhond van de politie ingezet. Uiteindelijk werd een persoon gevonden die daarna met de ambulance is afgevoerd. Hoe deze persoon er aan toe was op het moment dat hij of zij werd gevonden is niet duidelijk.