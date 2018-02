Humanistisch Verbond zoekt gedurfde visie op samenleven in Deventer

Vandaar dat vrijdag een speciale middag gepland is. Theatermaker Adelheid Roosen, Anyta Brouwer van Humanitas Deventer, PvdA-raadslid Bep Spa en geestelijk begeleider Carla Bellers gaan met elkaar in gesprek. Het Humanistisch Verbond houdt op verschillende plekken in Nederland bijeenkomsten.

Creativiteit

,,Het aantal ouderen groeit. Hun passie en creativiteit gaan nooit met pensioen. Tegelijk geldt: hoe ouder we worden, des te meer zorg we nodig hebben. Hoe organiseren we de steun die dan nodig is? Sinds de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten is de druk op mantelzorgers en vrijwilligers onverminderd hoog. Een andere, gezamenlijke aanpak is nodig. Eentje zonder betutteling, maar met aandacht voor wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen'', aldus het Humanistisch Verbond.