Huseyin Guveli (29) uit Deventer móest in actie komen toen hij een vrouw hoorde schreeuwen tegen autokaper

Nietsvermoedend had Huseyin Guveli (29) donderdagavond rond 18.45 uur wat te drinken gekocht voor hij op weg zou naar de voetbaltraining in Apeldoorn. Toen hij een vrouw op de parkeerplaats aan de Zwaluwenburg in Deventer hoorde schreeuwen ‘blijf van mijn auto af’, aarzelde de Deventenaar geen moment. ,,Ik gooide mijn drinken, autosleutels en portemonnee aan de kant, sprong over de bosjes en probeerde de vrouw te helpen.”

De 67-jarige vrouw bleek op de parkeerplaats van de supermarkt het slachtoffer van carjacking, ofwel een autokaping. ,,Een pittige tante hoor", zegt Guveli met enige bewondering in zijn stem. ,,Ze wilde de man echt niet laten gaan, maar hij werd steeds agressiever.”

Voorzichtig

Het slachtoffer had net boodschappen gedaan, was in haar auto gestapt en merkte plotsklaps dat iemand de autodeur opentrok en haar eruit sleurde. ,,Aanvankelijk was ik voorzichtig", zegt Guveli. ,,Ik dacht dat ze misschien een koppel waren of in elk geval bij elkaar hoorden. Wie ben ik dan om in die auto te springen en te proberen de man te stoppen?”

Adrenaline

Terwijl de vrouw en Guveli nog tussen de auto en het openstaande portier in stonden, had de autokaper de wagen in zijn achteruit gezet en maakte aanstalten om weg te rijden. Dat was het moment waarop de 29-jarige medewerker van het Sportbedrijf Deventer de eigenares van de auto wegtrok. ,,Anders was ze sowieso omver of zelfs overreden.” Gedreven door de adrenaline die door zijn lijf gierde, zette hij de achtervolging in. Al moest hij eerst zijn autosleutels terug vinden. ,,Ik ben ongeveer tot De Scheg gereden, maar toen zag ik hem al niet meer. Dus ben ik terug gegaan naar de Zwaluwenburg en even later gewoon naar de voetbaltraining.”

In shock

Diezelfde avond kon de politie de man op de A15 ter hoogte van afslag Andelst (Gelderland) aanhouden. De 38-jarige man is meegenomen naar het bureau en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vlak voor het weekeinde liet de politie al weten dat uit niets blijkt dat de vrouw en de man elkaar kenden. Ook Guveli heeft dat inmiddels begrepen. ,,Ze was in shock, helemaal van de kaart.” Hoe het nu met haar gaat, weet hij niet. ,,Ik hoop bijvoorbeeld via de politie nog met haar in contact te komen.”

Instinct

Ondanks zijn instinctieve daadkracht had hij donderdagavond beslist geen voldaan gevoel. ,,De dader wist aanvankelijk te ontkomen.” Achteraf kan hij echter niet anders concluderen dan dat hij heeft gedaan wat hij kon. Dat hij het juiste heeft gedaan. ,,Dat heb ik ook van de politie te horen gekregen.”