Huurders Steenbrugge zijn problemen met warmte beu en willen van het gas af: ‘We zijn hier gaan wonen omdat het gasloos zou worden’

In een nieuwbouwwoning van slechts twee jaar oud zou Zina Matloub zich geen zorgen hoeven te maken over de naderende winter, maar door de omstandigheden in haar huurwoning aan de Lina Roetert Steenbruggenstraat doet ze dat wel. Met een baby van acht weken oud is de haperende verwarming een groot punt van zorg. ,,Als we de verwarming beneden aan hebben is het boven koud op de kamers van kinderen. En als wij ‘s avonds laat willen douchen hebben we vaak ook geen warm water. Vorig jaar zaten we regelmatig met warme dekens en dikke truien, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.’’