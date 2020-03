Huurwoning bezichtigen in Deventer en Zutphen? Dat is lastiger tijdens de coronacrisis

Devente­naar krijgt boete van 240 euro voor zelfge­plaatste drempel voor veilig verkeer in zijn straat

28 maart Deventenaar Christian Bakker was het onoverzichtelijke verkeer in zijn smalle straat zo zat, dat hij zelf maar een drempel plaatste om het verkeer af te remmen. Dat was buiten de gemeente gerekend, die hem op een prent van 240 euro trakteert. Volgens een woordvoerder maakt de zelfbouwdrempel het juist gevaarlijker. ,,Er is al een vrouw over gevallen.”