Icoon Lubbers uit Deventer luidt de noodklok: Het Nederlandse cricket dreigt in te storten

Omwonenden Deventer ‘schoolkerk’ vangen bot bij rechter over uitbrei­ding: ‘Teleur­stel­lend’

De kap van zeven bomen bij de School voor Persoonlijk Onderwijs in Deventer mag doorgaan. De kap is nodig voor de uitbreiding van de school. Omwonenden stapten eerder naar de rechter om de kap tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen in de rechtbank. ,,Het is een rare rechtszaak geweest.”

26 november