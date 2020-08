‘Iedere hoek van de tuin nodigt uit om even te gaan kijken’

TUINEN VAN TILLWendy de Pina-Schrijver woont met haar man Niek en hun drie dochters sinds een jaar in Epse. Het huis is geweldig, maar met name de tuin was doorslaggevend. ,,We zijn vooral verliefd geworden op de zwemvijver.”

De tuin is voor een groot deel wild en natuurlijk, geenszins een keurig aangeharkte tuin. ,,Er zijn hier heel veel vergezichten”, legt Wendy uit. ,,Waar je ook kijkt, naar elke hoek wil je wel toelopen om even te kijken. Mijn man Niek viel vooral voor de glooiing. De tuin is met ongeveer 1,2 hectare hartstikke groot. In het begin was ik bang dat delen van de tuin totaal onbenut zouden blijven, maar dat is zeker niet het geval. We komen overal.”

Natuurlijk, zo laat de tuin zich wel het beste omschrijven. Het perceel is niet omheind, dus tuin en landschap vloeien in elkaar over. Reeën komen zo nu en dan een kijkje nemen. Achter het einde van het perceel stroomt een idyllisch beekje. Aan de randen van de tuin staan hoge, wilde grassen. Aan de voorkant is een gedeelte perceel ingericht met veel bomen: onder meer kastanjes en berken.

Maar de absolute blikvanger van de tuin is de natuurlijke zwemvijver met een filter op basis van moerasplanten. Fraai om te zien en een absolute droom voor de drie dochters van Wendy. En voor henzelf natuurlijk. Tijdens de staycation (thuisblijven in de vakantie) staat er een grote tent bij het zwembad voor het ultieme vakantiegevoel.

Hoewel delen van de tuin vrij ongerept zijn, is er zeker ook een deel aangelegd. ,,Maar we houden het wel behapbaar”, zegt Wendy. ,,We wonen hier ook nog niet zo lang, dus we doen het stap voor stap. Zo hebben we een Orangerie, een prachtig glazen huisje, neergezet. Daar kunnen we in het voor- of najaar heerlijk zitten. Er staat een grote trampoline en we willen nog een boomhut voor de kinderen bouwen. Ja, het is zeker een kindvriendelijke tuin. De meiden denken soms dat ze in een musical zitten. Dan huppelen ze door de tuin praten ze met de vogels.”

Naast ouders en kinderen is er ook nog een derde generatie die van al dit moois geniet. De vader en moeder van Wendy wonen in de tot kangoeroewoning omgebouwde oude schuur. ,,Heel fijn dat zij hier op deze mooie plek van hun oude dag kunnen genieten.”

Vanwege hun drukke bestaan is tuinieren voor Niek en Wendy vooral een weekendding. Niek achter de grasmaaier en Wendy frutselend met de handen in de aarde. ,,Volgend jaar wil ik de moestuin nog wat meer aandacht gaan geven, die staat al in de steigers. Er moet een speelbos komen voor de kinderen, nog wat lekkere zitplekjes en ook de bestrating is nog niet af. We hebben een heel leuk plaatje in ons hoofd. En we hebben alle tijd en alle ruimte!”

Paspoort Naam: Wendy de Pina-Schrijver

Leeftijd: 39

Woonplaats: Epse

Hoe groot is de tuin: 1,2 hectare

Lievelingsplant: Annabelle (hortensia). Heel klassiek. Heb ik in elke tuin tot nu toe, groot of klein. Ze hebben prachtige kleuren, ook als ze verdord zijn.

Gouden tuintip: Neem de tijd. Kijk hoe het licht valt in de tuin, zie of de plant daar past. Het moet wel goed gebeuren. Je wilt het niet steeds moeten aanpassen.

