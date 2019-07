Iedere klas na vakantie een eigen juf of meester, maar uitval zorgt direct voor problemen

De basisschoolbesturen Quo Vadis (Deventer), Archipel (Zutphen, Brummen, Voorst), De Mare en Mijnplein (beide in Salland) zijn opgelucht dat alle vacatures ingevuld zijn. Maar ze beloven niet dat komend jaar geen klas naar huis gestuurd wordt. ,,Leerkrachten die voorheen vervangers waren, hebben veelal nu een vaste plek’’, zegt Louis van Stiphout van de Que Vadis-scholen in Deventer. Adrie Bolijn, bestuurder van De Mare, heeft met 1100 leerlingen een kleine stichting in Salland, maar beheert ook juist de kleine scholen. ,,Vervanging is nog te regelen. Maar invallers in een groep waar soms drie leerjaren in zitten, is nog van een heel andere orde.’’