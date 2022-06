Iedereen kon zich vandaag even treinmachinist voelen in Deventer: ‘Even naar Amersfoort gereden’

Met meer dan duizend vacatures is er voor de NS nood aan de man als het gaat om personeelstekorten in de sector. Oók in Deventer is de situatie nijpend. Het is direct de reden dat de treinsimulator naar de stad komt nadat deze eerder al in onder andere Utrecht en Arnhem stond. NS-woordvoerder Sonja Paauw: ,,Als machinist heb je een standplaats, bijvoorbeeld Deventer. Je reist dan wel het hele land door, maar je begint en eindigt altijd hier”, legt ze uit.