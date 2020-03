Iedereen krijgt het heen-en-weer van corona, maar regio past zich soepel aan

Huurwoning bezichti­gen in Deventer en Zutphen? Dat is lastiger tijdens de coronacri­sis

12:00 Een huurwoning bezichtigen in Deventer en Zutphen? Dat is even wat lastiger tijdens de coronacrisis. ,,We doen het alleen nog als de woning helemaal leeg is en in onbewoonde staat. We vermijden risico’s op fysiek contact.’’