Deventer burgemees­ter schrikt van geweld tegen agenten in buurt Het Rode Dorp

8:21 Een feestje in Het Rode Dorp in Deventer eindigde dit weekeinde met geweld. Wijkbewoners keerden zich massaal tegen de politie toen agenten de rust probeerden te herstellen. Burgemeester Ron König is geschrokken van het geweld tegen de politiemensen.