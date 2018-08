Iedereen weer mee in Lettelse optocht

Tienduizen­den bezoekers bij jubileum Deventer Boeken­markt

13:27 Het fijnste evenement in de hitte? Een boekenmarkt langs de borders van de IJssel, onder de bomen van de Wellekade of in de schaduw van de Leubuinus. In Deventer is de 30-ste editie van de Deventer Boekenmarkt vol van start. En terwijl in de trein mensen mopperen dat er te weinig coupes zijn, struinen in de stad de mensen langs de kramen. Er zijn weinig evenementen met zoveel mensen en zoveel rust tegelijkertijd.