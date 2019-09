‘Iemand anders dan Louwes? Dat kan niet’

Richard Eikelenboom was in de tijd van de Deventer moordzaak in dienst van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daar kwam hij ook zijn vrouw Selma tegen, die in Hulshorst op de Veluwe Independent Forensic Services (IFS) oprichtte terwijl Richard nog bij het NFI werkte. Na de Deventer moordzaak sloot hij zich aan bij het bedrijf van zijn vrouw. Bij het Openbaar Ministerie voelde hij te veel tegenwerking. Nu runt hij IFS samen met zijn vrouw, in het Amerikaanse Denver. Tot voor kort had het bedrijf van het Veluwse echtpaar ook een vestiging in Zwolle, maar die stoten ze nu af.