IJskoude proefplons: nieuwjaarsduik Bussloo moet weer traditie worden

,,Het is echt niet koud, hoor. Helemaal niet koud”, zegt Titus Mulder, nadat hij zich vanwege de fatsoensnormen even achter een afvalton heeft verscholen. Dan blijkt het toch wel een beetje koud. Licht rood aangelopen: ,,Even aankleden. Al valt er door de kou ook niet heel veel te zien.”

Met mede-organisatoren Jeroen van Beek en John Elskamp heeft hij een voorschotje genomen op nieuwjaarsdag. Een proefplons in het koude water van recreatieplas Bussloo, drie keer zelfs, omdat er ook gefilmd wordt. ,,Je voelt de kou vooral aan de kuiten. Of het zwaar is? Nee, heerlijk juist. ”

Traditie

Even later, van de kou bekomen. ,,De nieuwjaarsduik moet weer een traditie worden. In Scheveningen duikt elk jaar 10.000 man”, zegt Mulder, die met zijn bedrijf Start Finish Events tekent voor de organisatie van de nieuwjaarsduik op Bussloo, die voor het eerst in acht jaar weer op de kalender staat.



De ijskoude plons verdween voornamelijk door een gebrek aan vrijwilligers, denkt Mulder. ,,Je ziet sowieso dat het voor verenigingen steeds lastiger lijkt om evenementen te organiseren. Wij hebben nu het voordeel dat scholieren ook maatschappelijke stages moeten lopen.”

Volledig scherm De Organisatoren van de terugkerende nieuwjaarsduik op Bussloo nemen een voorproefje. vlnr Titus Mulder, Jeroen van Beek en John Elskamp. ,,Het is echt niet koud, hoor. Echt niet koud.’’ © Kevin Hagens

Qua opzet is het een doodsimpel evenement: 3,2,1 en dan met zijn allen het water in. ,,Het moet ook niet al te ingewikkeld zijn, ik vier ook oudjaarsnacht", zegt Mulder.

Hij heeft alvast vijfhonderd mutsen ingekocht voor de deelnemers. Waar het voorheen om een vrijwillige bijdrage ging, kost deelname nu 7,50 euro. Mocht hij de mutsen allemaal kunnen uitdelen, breekt hij gelijk een record; de populaire nieuwjaarsduik op Bussloo trok in het topjaar 312 deelnemers. Mulder: ,,Ik ben met 200 deelnemers al hartstikke blij. Ik denk ook niet dat ik dit jaar al uit de kosten kom.”

IJssel

De organisator overwoog ook nog even om de duik in de IJssel te houden. ,,Die heeft natuurlijk een gigantische aantrekkingskracht. Maar door regelgeving kan dat niet.” Jeroen van Beek - rechterhand van Mulder - kan zich nog barre tijden herinneren op Bussloo. ,,Ik heb zelf een keer meegedaan toen Bussloo helemaal dicht was gevroren. De ijsschotsen lagen toen hoog opgestapeld. Als het maar niet regent, verder is alles qua weer wel best. Kou hoort erbij.”

Volledig scherm Foto archief. De nieuwjaarsduik op Bussloo in 2011, tussen de ijsschotsen. Van Beek: ,,De watertemperatuur lag toen echt bij het vriespunt.” © Ronald Hissink

Koek en zopie ontbreken niet, net als Jägermeister, vuurkorven en een aantal omkleedtenten. Ook de EHBO staat paraat. Al zullen de meeste stuurlui wel aan wal staan, denkt Mulder. ,,Er staan altijd meer mensen te kijken dan er meedoen, al verwachten we ook spontane deelnemers. Als ik niet hoefde te organiseren, deed ik zeker mee. Met een knal het nieuwe decennium in. Je zou het eigenlijk elke dag moeten doen.”