IJssalons Talamini sloten zondag zelf al deuren in Deventer en Zwolle: ‘Was niet meer verantwoord’

De bekende horecazaken van de familie Talamini in deze regio hebben vanmiddag vrijwillig al de deuren gesloten vanwege de coronacrisis. Eigenaar Pietro Talamini zegt niet langer in te kunnen staan voor de veiligheid van bezoekers en personeel. ,,Ik ga niet langer wachten op wat de regering doet.’’

Dat meldde Talamini, die zelf in de ijssalon aan de Brink in Deventer staat, vanmiddag rond 16 uur. Toen was nog onduidelijk dat de regering iets later zou besluiten dat alle sportclubs en horeca dichtmoeten.

Verbaasd

Talamini was verbaasd hoe druk het zaterdag nog in zijn (Deventer) zaak was. ,,Ondanks de situatie was het toch druk in de zaak. Ik snap het wel, mooi weer, dan gaan de mensen een ijsje halen. Maar het is niet meer te reguleren. Bezoekers en personeel zitten toch als mieren dicht op elkaar. Dat moet je in de huidige situatie niet willen.’’

De vrijwillige sluiting betrof de ijssalons in Deventer en Zwolle. In Zwolle zit aan de Grote Markt ook Italiaans restaurant La Meridiana, dat eveneens door de Talamini-familie wordt gerund. Pietro Talamini: ,,Die hebben we ook gesloten. Het is gewoon niet te doen. Terwijl we ook nog eens extra alert waren met handschoentjes voor het personeel om contact te vermijden en mensen zoveel mogelijk verzochten om per pin te betalen.’’

Zutphen

In de ijssalon aan de Houtmarkt in Zutphen hebben de Deventer Talamini’s een minderheidsbelang. Pietro Talamini: ,,Daar konden we het besluit niet over nemen.’’