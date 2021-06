IJssel drinkbaar in 2051? Li An Phoa wandelt haar droom achterna: ‘Ik krijg hier veel energie van’

GGD IJsselland breidt na geleboek­jes­gek­te mogelijk­heid voor vaccinatie­re­gi­stra­tie uit

11 juni Nadat mensen deze week massaal in Deventer en Zwolle een coronavaccinatiestempel in het gele boekje kwamen halen, breidt de GGD IJsselland die mogelijkheid de komende twee weken uit. Op vier dagen kan iedereen die dat wil tijdens de openingstijden van de vaccinatielocaties in de regio IJsselland, een stempel halen.