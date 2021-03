IJsselbiennale gaat wél door: 26 kunstwerken en tientallen activiteiten in de zomer tussen Doesburg en Zalk

‘Foutje’: opkomst verkiezin­gen Deventer toch vrij normaal, DD6 net voor VVD

19 maart Het aantal mensen dat in Deventer heeft gestemd voor de Tweede Kamer-verkiezingen blijkt toch op een vrij normaal niveau te liggen. De gemeente Deventer meldt vrijdag dat aanvankelijk door een fout in de verwerking niet alle stemmen die per post zijn uitgebracht in het opkomstpercentage zijn meegerekend.