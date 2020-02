IJsselbiënnale wil kunst, activiteiten en fietsroutes samenbrengen langs de rivier tussen Doesburg en Zwolle

Bedreiging door water urgent

De kunstwerken zijn te zien van 19 juni tot en met 2 september. Het is de tweede keer dat de kunstroute wordt gemaakt. In 2017 was de eerste keer. Ruimte voor de Rivier, het deltaplan met alle aanpassingen om het hoogwater te lijf te gaan, was toen de aanleiding. De bedreigingen door het water zijn urgenter dan ooit, vinden de mensen van de IJsselbiënnale.

Van de eerste IJsselbiënnale zijn nog vier kunstwerken over. ‘Implanter’ van Paul Segers is verhuisd van Zwolle, waar het aan de Kolenhaven bij de IJsselcentrale stond, naar het terrein van de Gasfabriek in Deventer. Het ArtEZ Conservatorium in Enschede kocht publiekslieveling PAN van de Deventer Space Cowboys aan, die nu in de binnenstad van Enschede de wacht houdt. Het kunstwerk ‘Neerslag’ van Paul de Kort is verplaatst van de Kromme Kolk in Wapenveld naar de Linies in Doesburg. En ‘Cardo’ van Marieke de Jong in Doesburg is een permanent kunstwerk en bevindt zich op de plek waar de Oude IJssel in de IJssel stroomt.