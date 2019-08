IJsselhoeven viert 15-jarig bestaan in klooster Sion in Diepenveen

De Stichting IJsselhoeven viert zaterdag tussen 10 en 17 uur feest op klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Aanleiding: het vijftienjarig bestaan van de stichting en de afronding van drie projecten. Aan het einde van de middag kunnen bezoekers de première van Kring Lopen bijwonen. Dit is een theaterstuk over duurzaamheid,energie en landbouw.

Lezing

De hele dag is er van alles te doen. Er is een markt en klooster Nieuw Sion is te bezoeken. De resultaten van drie afgeronde IJsselhoevenprojecten worden getoond. ’s Ochtends om 10 uur start het programma met een lezing door Clemens Hogenstijn over de geschiedenis van de kloosters in de IJsselvallei en presenteert Annemarieke de Kloet het kloosterboerderijenboek.

Rietdekkers

Wim Nugteren vertelt over de projecten luiken en riet en presenteert de boeken die hierover gemaakt zijn. En er is uniek beeldmateriaal te zien over het hele proces van riet als dakbedekking, gemaakt door de Welsumse videoclub. Vanaf 11.30 uur kan de markt met alles rondom luiken en riet bezocht worden: rietdekkers, rietsnijders, timmerlieden en schilders presenteren zich.

Cider

Daarnaast is er de mogelijkheid voor een rondleiding door het voormalige klooster Nieuw Sion. Ook kan er de Iessel cider worden geproefd, die tegenwoordig ook op Sion wordt gemaakt. Verder is er nog een aantal kramen van bedrijven en organisaties die laten zien waar ze mee bezig zijn. Dit alles verlevendigd met muziek van Marak.

Afscheid