IJssellandschap in herkansing voor aankoop Linderveld

Het gemeentelijk bezit ging vorig jaar al in de verkoop, maar toen werd er slechts een deel van de kavels verkocht. Bij die openbare verkoop werd 23 hectare van de beschikbare 85 hectare verkocht. De overige biedingen voldeden niet aan de ‘voorwaarden’, gaf de gemeente Deventer aan. Dat had vooral met de prijs te maken. De gemeente wilde tenminste de waarde die voor de grond in de boeken staat en de meeste biedingen waren lager.

Ook IJssellandschap deed een bod. Op het gehele gebied welteverstaan. Ook dat bod was te laag en werd afgewezen. ,,We zijn nog steeds geïnteresseerd’’, zegt Jaap Starkenburg, directeur van Stichting IJssellandschap. ,,Het plan voor Heerlijkheid de Linde staat ook overeind. Wel moeten we onderzoeken of het haalbaar is met minder grond.’’ Christian en Sanne Klein Koerkamp uit Lettele willen die boerderij met koeien, een boerderijwinkel, horeca en een plek voor zorg voor IJssellandschap beginnen. Via verkoop in de boerderijwinkel kunnen de lokaal geproduceerde producten aan de man gebracht worden. Het plan kon vorig jaar op steun van belangenverenigingen en bevolking rekenen.

Onderhandse verkoop

Wethouder Frits Rorink (CDA) schrijft aan de gemeenteraad dat hij IJssellandschap heeft ingeschakeld om ‘te verkennen hoe het tot een plan kan komen’. Dan gaat het om een onderhandse verkoop. Dat er de resterende hectares niet meer openbaar worden verkocht ligt volgens de gemeente voor de hand. ,,Het gebied is al in de openbare verkoop geweest, daar is toen voor gekozen om ook individuele, lokale partijen een kans te bieden’’, zegt Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente. ,,Dat heeft niet geleid tot verkoop van alle gronden. De individuele bieders hebben een reële kans gekregen.’’ IJssellandschap heeft in 2015 ook in het westelijke deel van het gebied een deel van de gronden via onderhandse verkoop verworven. Stuurman: ,,Ook toen heeft IJssellandschap een adviserende en bemiddelende rol gespeeld.’’

Het is de vraag of de gemeente en IJssellandschap in onderhandse verkoop mogelijk wel tot elkaar komen, terwijl dat eerder via een openbare verkoop niet lukte. Starkenburg: ,,We moeten kijken wat mogelijk is, dan doen we onder andere via het businessplan.’’