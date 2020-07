IJssellandschap reageert fel op jerrycan-tweet van PvdD over boer in Wesepe: ‘Trumpiaans en volledig onjuist’

Epse is wachten op snelheids­ver­la­ging beu: ‘Blijkbaar moet eerst iemand doodgaan’

11:19 Dat de snelheid van het verkeer op de Lochemseweg in de bebouwde kom van Epse moet worden teruggeschroefd, daar was iedereen het in 2016 al over eens. Maar bijna vijf jaar later houdt PvdA-fractievoorzitter Jos Israel zijn hart vast als hij het verkeer voorbij ziet rijden. Hij eist opheldering.