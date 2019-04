IJssellandschap speurt naar verzamelaars van verhalen

IJssellandschap is op zoek naar nieuwsgierige schrijvers die zich willen inzetten om verhalen over het riviergebied in Salland te verzamelen. Deze worden onder meer gekoppeld aan een aantal te ontwikkelen fietsroutes door het IJssellandschap en aan de al bestaande Hazepad wandelroutes.

Voordat de deelnemers op pad gaan het landschap in, krijgen ze een cursus aangeboden onder leiding van Ewout van der Horst, historicus en schrijver van diverse boeken over Salland. Tijdens de drie workshopavonden staan onder meer interview- en schrijftechnieken op het programma. De eerste bijeenkomst is op 8 mei in Olst.

Guus de geit

Het landschap aan weerszijden van de IJssel ligt vol verhalen. Verhalen die verbinden en ongeduldig wachten om verteld te mogen worden. ,,Guus de geit werd voor het wagentje gespannen en dan raceten we gierend van de lach door het park, tot groot ongenoegen van onze moeder’’, zo vertelt bijvoorbeeld mevrouw Copijn, oud bewoonster van landgoed De Haere in Olst. Een mooi voorbeeld van een verhaal op een historische plek die van waarde is en die het verdient om aan een breed publiek verteld te worden.

Het gaat niet alleen om het verleden maar ook over het heden en de toekomst. Waarom neemt een boer een bepaalde beslissing en wat komt daar bij kijken? Waarom gaat iemand op jacht? ,,Verhalen die ons ook doen realiseren dat het landschap om ons heen van grote waarde is’’, zo stelt IJssellandschap, ,,en dat we daar met z’n allen goed voor horen te zorgen zodat mens en dier er nog tot in lengte van dagen van kunnen genieten.’’

IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de Verenigde Gestichten’ beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer.

Belangstellenden kunnen zich met een korte motivatie opgeven via een e-mail (info@ijssellandschap.nl).