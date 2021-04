IJssellandschap werkt met aanwinst ’t Nijendal aan lang groen lint in grootste natuurruil van Overijssel

Denk-raads­lid Deventer: ‘Gemeente moet meer doen aan veiligheid gebedshui­zen’

6 april De schrik zit er goed in in Deventer nadat zaterdag een dreigbrief met luier en spotprenten aan de moskee van Milli Görüş is gestuurd. Ook raadslid Ahmet Kaya van Denk is enorm geschrokken. Hij vindt dat gebedshuizen beter beveiligd moeten worden.