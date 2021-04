Video Metaalzoe­ker Pascal (42) vond de Epser brandbom op illegale wijze: ‘Het was wel spectacu­lair’

8 april Met een metaaldetector rondstruinen in de natuur of in de weilanden. Het lijkt zo onschuldig, maar dat is het niet. Pascal Wensink, ontdekker van de Epser brandbom, was zelfs in overtreding. De 42-jarige metaalzoeker had geen toestemming van grondeigenaar Natuurmonumenten. Hij is zich van geen kwaad bewust: ,,Het was wel spectaculair.’’