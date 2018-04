IJsselloop breekt opnieuw deelnamerecord

Buren thuis èn op de Paaskermis in Deventer

17:50 Een kermisexploitant heeft elke week andere buren. Behalve thuis, want daar heeft hij natuurlijk gewoon zijn vaste buurt. De Deventer families Albers en Bakker doen het deze week dubbelop. Zowel thuis op Kloosterlanden, als op de Paaskermis, zijn ze buren. En dat is even gezellig als bijzonder.