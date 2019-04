IJsselloop moet nóg groter feest voor stad worden: kluisjes en massages mogelijk elders

Espelo en Dijkerhoek strijden voor ‘hoogste paasvuur’, zonder Schevening­se toestanden

12:01 In Holten strijden buurtschappen voor de titel 'het hoogste paasvuur'. Met goedkeuring van burgemeester Arco Hofland: ,,Wij hebben na de vuurzee in Scheveningen uiteraard nog eens gekeken naar onze maatregelen. Conclusie: we doen het goed.'' Op eerste paasdag gaat de hens dan ook in de metershoge paasboakes in de gemeente.