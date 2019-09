IJsselstreek en gemeente Deventer steggelen nu over toestand van de velden; engerlingen slaan toe

IJsselstreek heeft de eerste wedstrijd al moeten afgelasten wegens de staat van het veld. ,,We zijn het een keer zat hoe de gemeente ons behandeld", zegt bestuurslid Gijsbert Demirel. Hij wijst er op dat het betreffende veld in mei in onderhoud ging. Met name de doelgebieden zien er slecht uit. ,,Het gras is helemaal niet opgekomen. Zeg nou zelf, dit kan toch niet? Hierop houden we het nooit een jaar vol.” Het tweede veld, dat Pickwick Players dit jaar gebruikt, ziet er volgens de club veel beter uit.



IJsselstreek beklaagt zich ook over stukgewaaid hekwerk langs de velden. ,,Ze beloven telkens reparatie, maar er gebeurt niks.” Bovendien zijn de tegels van het complex vies na sproeien met grondwater vorig jaar, waar ook voetbalclub Davo zich al over beklaagde.