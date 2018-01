IJsselstreek mag voorlopig blijven zitten

Volgens de kantonrechter moet er eerst duidelijkheid komen over het huurcontract. De gemeente zegde het huurcontract met IJsselstreek op en wilde dat per 1 oktober al één van de twee velden aan buurman Pickwick Players werd gegeven. Een poging om via mediation het geschil op te lossen, slaagde niet, waarna de kort gedingrechter uitspraak deed. Er loopt nog een bodemprocedure over deze zaak tussen IJsselstreek en de gemeente.

Getuigenverhoor

Het huurcontract tussen gemeente en IJsselstreek over de velden is een mondelinge overeenkomst. Volgens de rechter moet er onder meer via getuigenverhoor duidelijkheid komen over het contract en de opzegging daarvan. Bij de Raad van State loopt ook nog een zaak tussen de gemeente en IJsselstreek over de 'Hollandse Avonden', in de kantine. De gemeente wil dat soort commerciële feesten in voetbalkantines verbieden, de voetbalclub stelt dat veel meer clubs in Deventer dergelijke avonden houden die wel gedoogd worden.