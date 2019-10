Ik vraag niet om een woning, maar om een toekomst’

Zwerfjongeren belanden door financiële of verslavingsproblemen nogal eens in de crisisopvang , maar die versterkt de neerwaartse spiraal alleen maar, betoogt de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). Dat het ook anders kan, bewijst Humanitas, die jongeren in de problemen onderdak biedt in ruil voor ‘werk’ in het woonzorgcentrum in Deventer. ,,Ik vroeg niet om een woning, maar om een leven. Dat krijg ik hier terug.”

Tim Bruntink (23) werd op zijn twaalfde uit zijn ‘disfunctionele gezin’ gehaald en uit huis geplaatst, verhuisde in zijn nog betrekkelijk korte leven al 21 keer en raakte verslaafd aan allerlei middelen. Wat er thuis mis ging, laat hij liever in het midden. ,,Mijn ouders deden ook hun best.”

Achteraf denkt hij dat het disfunctionele gezin waar hij uit werd gehaald, misschien nog wel een veiliger plek was dan waar hij daarna allemaal terecht kwam. ,,Je komt in een woongroep met nog veel meer kinderen die in een noodsituatie zitten. Niemand heeft geleerd wat ‘normaal’ is en dan wordt het van kwaad tot erger. En ondertussen maar verhuizen, want je mocht je niet hechten aan de andere groepsleden. Toch vreemd, je wordt weggehaald uit een gezin waar hechtingsproblemen waren en dan mag je je weer niet hechten.”

Verdoezelen

Op zijn veertiende vluchtte hij in de drugs. ,,Ik wilde dat eerst helemaal niet. Ook niet om mijn problemen te verdoezelen. Je weet dan helemaal niet dat drugs de pijn kunnen verbloemen, dat komt daarna pas.”

Toch ging hij blowen, xtc, speed, cocaïne en heel veel drank gebruiken. Hij kreeg van de gemeente een indicatie voor beschermd wonen en ging naar een verslavingskliniek voor een behandeling. Maar omdat hij langer dan vier maanden uit beeld bleef bij de gemeente, raakte hij zijn indicatie kwijt en werd dakloos. Bij een oud-leraar in De Nul kon hij terecht in een caravan in de tuin. ,,Als het buiten -6 was, was het in die caravan ook -6. Ik was cijfermatig misschien niet dakloos, maar ik voelde dat wel zo.”

Afvalputje

Toen dat te schrijnend werd, kon hij weer terecht in een woongroep in Zutphen. ,,Ik ben gaan kijken, maar dat wilde ik niet meer. Dat helpt me niet vooruit, dacht ik. Maar het leidde hem naar het ‘afvalputje', zoals Tim het zelf noemt: de crisisopvang van Iriszorg aan de Polstraat in Deventer. ,,Daar zitten verslaafden, het hele huis stinkt. ‘s Avonds moet je verzamelen voor het eten, dat werd op je bord gekwakt zoals in een gevangenis. De man op de kamer naast me was psychotisch en was de hele nacht op de deuren aan het schrijven. Ik deed geen oog dicht en ging maar weer de stad in om te blowen.”

Toen zag Tim naar eigen zeggen echt het licht. ,,Er ging een vuurtje in mij branden en dacht bij mezelf: ik vertik het om op deze manier kapot te gaan. Ik hoorde van de vrouw van die docent waar ik in de caravan sliep, van Humanitas. Ik belde ze met een vaag verhaal, maar voor ik het wist zat ik er aan tafel.”

Sleutel

Hij kreeg in het woon- en zorgcentrum in Deventer een gesprek, eerst met vijf mensen, daarna met directeur Gea Sijpkes. ,,Daarna gaf ik hem de sleutel van een appartement en zei: ‘Wil je zien waar je terecht komt?’ Ik wist niet of hij geschikt was voor onze instelling”, zegt Sijpkes. ,,Ik heb ook geen verstand van verslaving, maar dit was zo schrijnend. Toch zijn we gegaan voor een deal.”

Maar Tim moest eerst afkicken. Hij wilde ook van de wiet af. Contact met de verslavingszorg leerde dat er een wachtlijst was van zes maanden. ,,Toen heb ik gezegd, dat gaan we niet doen”, zegt Sijpkes. ,,Ik heb hem gevraagd hoe het wel moest en toen kwamen we op het idee om hem drie weken af te zonderen van de buitenwereld in een vakantiehuisje in Hellendoorn.”

Bij Humanitas wonen ook studenten in de leeggevallen kamers van ouderen. Woonstudent Patrick ging met Tim mee. Er werd een auto geleend van een medewerker van Humanitas en samen met de kat van Tim vertrok het gezelschap. Drie weken later trok Tim in zijn flatje bij het woon-zorgcentrum.

Clean

Nu, elf maanden laten, woont hij er nog en is hij nog steeds clean, langer dan hem ooit eerder was gelukt. ,,Gewoon omdat je op andere plekken geen enkel perspectief hebt. Je stopt in een kliniek met gebruiken en zit overdag op de dagbesteding. Een beetje nutteloos knutselen. Een verslaafde wil wel stoppen, maar er moet ook iets tegenover staan. Een toekomst bijvoorbeeld. Dat heb je in een instelling niet. Hier wel. Ik voel me gezonder en ik doe hier normaal. Daar draait het om: normale dingen doen.”

Tim werkt nu twintig uur per week op de receptie van het woon-zorgcentrum. Ook buiten die twintig uur is hij er veel te vinden, gewoon om een praatje met de ouderen en de andere medewerkers te maken. 's Avonds zit hij thuis, kletst met zijn 80-jarige buurvrouw en speelt wat op zijn spelcomputer. Een behandeling heeft hij niet meer, al zijn er wel nog maatschappelijk werkers in beeld die hem kunnen helpen als hij met problemen of angsten zit. ,,Verder draai ik gewoon mee in een gewone maatschappij. Dat is de beste behandeling tegen verslaving.”

Lekker sloom

De ‘vertraagde’ wereld van het woon-zorgcentrum past goed bij mensen die terugkeren in de maatschappij met problemen als die van Tim. ,,Het is aan de ene kant wel representatief voor de maatschappij, maar het gaat wel lekker sloom, je hebt de tijd om te zijn wie je bent. Toch houden die ouderen je wel scherp: ze zeggen waar het op staat”, zegt Sijpkes.

Tim zit nu in fase 2 van zijn ’terugkeerproces'. ,,Eerst gaan we de situatie stabiliseren, in dit geval door Tim eerst naar Hellendoorn te sturen", legt Sijpkes uit. ,,Nu is hij bezig verantwoordelijkheid te nemen door op de afgesproken tijden achter de receptie te zitten. Fase drie is uitkijken naar een opleiding of een andere baan.”