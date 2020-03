Illegale gokkast, drugs en hennepplantages ontdekt bij reeks invallen in Deventer

De politie controleerde dinsdag met onder meer de gemeente Deventer een aantal panden op industrieterreinen in de stad. Daarbij kwam naar voren dat een aantal bedrijven nog niet op de hoogte was van de precieze milieuregels op gebied van afval en opslag van licht ontvlambare stoffen. Daarnaast bleken drie bedrijven niet aan de meldingsplicht voor de milieuwetgeving te voldoen. Verder werden dinsdag nog eens negentien boetes uitgedeeld bij een verkeerscontrole in Deventer.

Gokkast

Een dag later sloot burgemeester Ron König een pand op een bedrijventerrein in Deventer. In het pand werd illegaal gegokt, want er stond een illegale gokkast. Een aantal laptops, die vermoedelijk gebruikt zijn om op te gokken, is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Bij verkeerscontroles in Deventer en Raalte werden woensdag in totaal 72 boetes uitgeschreven voor verschillende overtredingen. Daarnaast hadden meerdere mensen nog een openstaande belastingschuld. In totaal ging het om een flink bedrag aan belastingschuld, waarvan 23.692 euro meteen is geïnd. Daarnaast nam de Belastingdienst veertien in beslag. Daarvan zijn er acht meteen afgevoerd.

Drugs

Bij een inval in een pand in Deventer werd donderdag 200 gram speed, 300 ml GHB en een liter grondstof die kan worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs gevonden. Daarnaast lagen er veel medicijnen. De politie hield een verdachte aan voor het bezit van harddrugs en op verdenking van het dealen van harddrugs.

Bij twee adressen in de gemeente Olst-Wijhe werden diezelfde dag door de omgevingsdienst overtredingen geconstateerd, die mogelijk bedrijfsmatig van aard zijn. Om wat voor overtredingen het gaat heeft de politie niet bekendgemaakt.

Hennepplantages

Een dag later werden ook nog eens twee hennepplantages in Deventer opgerold. In totaal ging het om ruim 250 planten die werden vernietigd. Twee personen werden opgepakt en een motor en een trailer werden in beslag genomen. Bij de hennepkwekerijen was er sprake van stroomdiefstal en een brandgevaarlijke situatie.

Verder werden vorige week nog dertien personen opgepakt die nog een gevangenisstraf hadden openstaan. In totaal moeten deze personen nog 502 dagen aan straf uitzitten. Daarnaast is er 14.734 euro aan geldboetes betaald. Ook zijn drie bromfietsen en acht personenauto’s buiten gebruik gesteld, omdat de eigenaren in totaal nog een vonnis van 15.000 euro open hebben staan.

Wapeninleveractie