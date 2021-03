In 2025 mag alleen ‘schoon’ bevoorradend verkeer nog Deventer binnenstad in

Video Stemmen turven in Deventer Lebuinus­kerk na een nachtje slapen: ‘Minder fouten omdat tellers uitgerust zijn’

9:15 Waar normaliter gelovigen de handen vouwen voor gebed of zingen uit het liedboek, zijn deze donderdag honderden mensen in de weer met gigantische vellen papier. De stemformulieren van Deventer worden in de Lebuinuskerk geteld. Hier is alle ruimte voor de formulieren en de mensen die alle voorkeursstemmen ‘coronaproof’ moeten tellen.