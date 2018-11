In acht fases van drukke Rijksstraatweg in Voorst naar rustige dorpsstraat

Snackoor­log in Deventer: McDonald's ‘plaagt’ Van Gurp met reclamebor­den nabij snackbar

9:13 De eerste hamburgers in de McDonald's aan de Holterweg in Deventer worden eind december pas gebakken worden, maar de koude snack-oorlog tussen de fastfoodondernemers Henk Koning (McDonald's) en Paul van Gurp is al in volle gang. Sinds kort hangen er nabij de twee cafetaria's van Van Gurp twee reclameborden van de McDonald's, die eind volgende maand open gaat.