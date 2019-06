In beslag genomen speelgoedpistool op Deventer kermis uitzondering op de regel

‘Borden bij De Nijenbeek zetten bezoekers op verkeerde been’

7:00 De informatieborden bij kasteelruïne De Nijenbeek in Voorst zetten bezoekers op het verkeerde been en zijn daarom publieksonvriendelijk. Dit zegt Stefan Rutgers, voorzitter van Werkgroep De Nijenbeek. Op de borden staat dat De Nijenbeek en het omliggende landschap niet zijn opengesteld voor het publiek. Dit is onjuist omdat er in een bepaald deel van het jaar rondleidingen worden gegeven, aldus Rutgers.