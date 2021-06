In de Deventer flat van Martijn en Kirsten is àlles oranje (tot in de slaapkamer aan toe)

Deventer houdt miljoenen over, maar inwoners merken er niet direct iets van: 'Zitten in een onzekere tijd’

11 juni Deventer heeft in het coronajaar 2020 9 miljoen euro overgehouden. Door de coronacrisis is er minder uitgeven aan maatschappelijke activiteiten. Het overgebleven geld pot de gemeente deels op. Volgens wethouder Liesbeth Grijsen zitten we in een onzekere tijd. ,,We weten bijvoorbeeld niet of mensen hun baan kunnen houden.’’