In de Duivengang in Deventer binnenstad wil je weer gezien worden

De metamorfose is te danken aan Dylan Vermaas en Eveline van de Laar van happerij/tapperij De Expeditie in de Smedenstraat. Dolgraag wilden ze een terras achter hun zaak, bovendien was de overwoekerde grond achter het pand de twee een doorn in het oog. Eveline: ,,Echt een bende, vanuit de Duivengang gooiden mensen er van alles in. Tussen het afval vonden we zelfs een matras.’’