In de Lebuinuskerk kunnen Deventenaren begin december alvast in de kerstsfeer komen

Zuur gevoel over afsluiten spoorover­gang bij Deventer: ‘Blijft onzinnig, maar wordt wel beter dan gedacht’

Een wonderlijke setting en tijd voor een informatiebijeenkomst, donderdagmiddag in Diepenveen. In een tent in een wei aan de Sallandsweg vlakbij het spoor Deventer-Zwolle worden belangstellenden bijgepraat. Aanleiding: de afsluiting van een populaire overgang voor wandelaars. ,,Ik snap de irritatie, maar het kan niet anders.”

24 november