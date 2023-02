In de meest Turkse straat van Deventer gaat het alleen over de ramp: ‘Mijn vriend is zijn complete familie kwijt’

Sanne in ‘t Hof uit Schalkhaar laat zich niet gek maken en plaatst zich voor WK: ‘Was heel spannend’

Sanne in ‘t Hof won ‘m niet, maar pakte zondag tijdens de NK afstanden in Heerenveen wel het gewenste WK-ticket op de 5.000 meter. En dus kwam de 25-jarige schaatsster uit Schalkhaar, ondanks een tweede plek, met een gebalde vuist over de finish. ,,Ik wist dat het superzwaar zou worden.”

5 februari