De 18 beste verhalen van 2018 Aurelia kreeg na acht jaar lijden haar vurig gewenste dood

9:18 Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2018 hebben gemaakt. Geselecteerd door de redactie: de 18 beste verhalen van 2018. Vandaag het verhaal van Aurelia Brouwers. Pas 29 jaar was Aurelia Brouwers toen ze vrijdag 26 januari euthanasie kreeg. Het was mooi geweest voor de vrouw uit Deventer. Hoewel, mooi? In haar hoofd was het een hel. Jaren aaneengesloten. Een storm die nooit ging liggen. Ondraaglijk psychisch lijden.,,Ik hoop niet dat reïncarnatie bestaat. Ik wil niet terug naar deze rot-aarde.’’