In dé toeristenstraat van Deventer zit een gevangenis, en zo kom je er binnen: ‘Twee verborgen parels’

Megapand in hartje Deventer maakt desolate indruk, gebeurt daar eigenlijk nog wat? ‘Het valt uit de toon’

Is het een leegstaand kantoorpand? Een fabriek? Staat het überhaupt leeg of gebeurt er nog weleens wat? Het immense pand in het centrum van Deventer, ingeklemd tussen de Bagijnenstraat en de Leusensteeg, is bij velen bekend en tegelijk onbekend. ,,Dit zou een mooie plek voor nieuwe woningen zijn.’’

31 augustus