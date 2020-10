In Deventer kun je als straat vrijwillig ‘vuurwerkverbod’ instellen: ‘Leidt dat niet tot irritatie bij bewoners?’

‘Moedwillig’ gedropte fiets op spoor bij Rijssen legt treinver­keer lam: ‘Dit is volstrekt ontoelaat­baar’

22 oktober RIJSSEN - De fiets op het spoor in Rijssen waar dinsdagavond een trein tegenaan reed, is daar volgens ProRail moedwillig neergelegd. Het leidt tot boosheid en frustraties. Niet alleen bij treinreizigers die later thuis waren, ook bij de spoorwegbeheerder. „Dit is volstrekt ontoelaatbaar”, klinkt het. En: „We gaan de schade proberen te verhalen.”